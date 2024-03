iPhone 13 da 128GB, con il ricondizionato risparmi: tuo a soli 467€

L’iPhone 13 da 128GB è un gioiello di tecnologia che coniuga eleganza e potenza. Alimentato dal chip A15 Bionic, garantisce prestazioni straordinarie, sia in termini di velocità che di efficienza energetica, permettendo di gestire senza sforzi anche le app più esigenti e di giocare ai videogiochi con grafica avanzata.

Attualmente è possibile acquistarlo su Amazon ad un prezzo formidabile. Scegliendo il ricondizionato – con condizioni eccellenti e stato della batteria superiore all’80% -, puoi acquistarlo a solamente 467€: un ottimo prezzo per mettere le mani su un top di gamma e poter finalmente beneficare dell’ecosistema di prodotti e servizi di Apple.

Il display Super Retina XDR da 6.1 pollici offre colori vividi e dettagli incredibili, rendendolo ideale per streaming video e gaming. La fotocamera doppia da 12MP con tecnologia avanzata permette di catturare immagini mozzafiato in ogni condizione di luce, arricchite da funzionalità come la modalità Notte, Stili Fotografici personalizzabili, e la possibilità di registrare video in 4K Dolby Vision.

La memoria da 128GB offre ampio spazio per app, foto, video e molto altro, senza la necessità di preoccuparsi dello spazio disponibile. Con la sua batteria a lunga durata, l’iPhone 13 assicura un utilizzo intenso per tutto il giorno, supportato da un sistema operativo intuitivo e sicuro come iOS, che offre regolari aggiornamenti e una vasta gamma di app disponibili.

Questo smartphone è l’ideale per chi cerca una combinazione perfetta di stile, potenza e versatilità. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquista l’iPhone 13 da 128GB ricondizionato ad un prezzo formidabile!