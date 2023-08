iPhone 13 cala ancora su Amazon con QUEST'OFFERTA (anche in 5 rate)

Per acquistare un nuovo iPhone è ora possibile puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata a iPhone 13. Lo smartphone, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 779 euro con possibilità anche di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali.

L’offerta è valida per la versione da 128 GB dello smartphone ma anche la versione da 256 GB è disponibile in promozione e può essere acquistata al prezzo scontato di 899 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. La promozione è valida solo per alcune colorazioni.

iPhone 13 in offerta su Amazon: è da prendere subito

iPhone 13 continua a essere una soluzione giusta per acquistare un nuovo iPhone. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre che del chip Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista.

Il chip è lo stesso utilizzato anche da iPhone 14. A completare la scheda tecnica troviamo una doppia fotocamera posteriore oltre che il sistema operativo iOS 16, prossimo all’aggiornamento ad iOS 17 con diverse nuove funzioni in arrivo. Scegliere oggi iPhone 13, quindi, è una soluzione conveniente, anche considerando il calo di prezzo.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 779 euro. In sconto c’è anche la versione da 256 GB. In questo caso, l’offerta consente l’acquisto al prezzo scontato di 899 euro.

Per entrambi i modelli c’è la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito e senza alcun costo aggiuntivo, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere alle promozioni basta seguire il link qui di sotto.

