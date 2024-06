iPhone 13: APPROFITTA subito del super SCONTO su eBay

Apple iPhone 13 128GB è un ottimo smartphone ancora molto prestante in grado di regalarti grandi soddisfazioni per molto tempo. Oggi è in super offerta a un prezzo eccezionale su eBay! Acquistalo subito a soli 539,90€. Sono rimasti solo pochi pezzi disponibili! Quindi ti consigliamo di essere molto veloce.

Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi sempre decidere di pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. Un’occasione unica che non puoi farti sfuggire assolutamente. Cosa stai aspettando? Approfittane subito, prima che sia tardi.

iPhone 13: una BOMBA di smartphone

Vivi la tua vita smart senza più limiti grazie al fantastico Apple iPhone 13 128GB. Cosa aspetti? Oggi costa niente su eBay! Ma devi sbrigarti perché sta andando letteralmente a ruba visto il prezzo così vantaggioso. Vediamo ora tutte le specifiche più importanti che oggi lo rendono un best buy.

Prima di tutto hai il chip A15 Bionic a spingere le prestazioni fino a livelli pazzeschi. Nonostante abbia qualche annetto sulle spalle, iPhone 13 mantiene velocità e prestazioni senza alcun problema. Le app e i giochi girano alla perfezione grazie alle sue caratteristiche vincenti.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici non solo fa da cornice a questo smartphone, ma ti offre una finestra spettacolare su tutti i contenuti con colori e dettagli incredibili. La batteria dura tutto il giorno e oltre. La doppia fotocamera scatta foto speciali. Acquistalo ora a soli 539,90€ su eBay.