iPhone 13: Apple non ha ancora risolto questo fastidioso problema

Gli utenti possessori di iPhone 13 stanno ancora aspettando che Apple risolva la mancanza di cancellazione del rumore per le telefonate.

iPhone 13: perché non si può eliminare il rumore dalle telefonate?

Fino all'iPhone 12, gli utenti Apple potevano attivare o disattivare la funzione che eliminava il rumore per le chiamate telefoniche tramite le impostazioni di accessibilità. Per un motivo sconosciuto, questa feature non è mai stata disponibile per gli utenti di iPhone 13 e stanno aspettando da mesi che Apple risolva questo problema.

Pochi giorni fa, un utente di Reddit ha pubblicato un reclamo indicando che l'iPhone 13 era privo di “un microfono frontale utilizzato per la cancellazione del rumore.” L'impostazione può essere trovata in Accessibilità -> Audio/Visivo. Sebbene l'utente avesse ragione sulla funzione mancante, non aveva ragione sul fatto che il nuovo melafonino avesse meno microfoni rispetto all'iPhone 12.

Altri utenti di Reddit hanno correttamente notato che questo non è un problema hardware e hanno segnalato una discussione sul forum Apple a ottobre. Lì, rpwils2 ha scritto:

Non riesco a trovare l'interruttore per disattivare la funzione di cancellazione [rumore] su iPhone 13 Pro Max. È stato spostato o rimosso? Quando uso FaceTime e parlo tramite l'altoparlante la mia voce si interrompe.

Quindi, uno specialista della community Apple ha segnalato un articolo per aiutare gli utenti a regolare le impostazioni audio su iPhone. Il problema è che i clienti che posseggono un iPhone 13 non riescono a trovare questa funzione specifica:

Cancellazione del rumore del telefono: attiva per ridurre il rumore di fondo ambientale durante le telefonate quando tieni il ricevitore vicino all'orecchio.

Un altro utente, dagocarlito, ha pubblicato che Apple è a conoscenza di questo problema:

L'iPhone 13 non ha “mai” avuto questa opzione con iOS 15 perché è un problema tecnico. Ho parlato con il supporto Apple riguardo a questo. È un problema noto su cui stanno lavorando senza tempistiche di risoluzione al momento. Questo problema crea anche problemi con gli echi su CarPlay quando si parla tra iPhone 13. È un grave difetto che deve essere risolto al più presto.

Il problema è che questa discussione risale al 29 ottobre, e ora sono passati quasi due mesi. L'OEM di Cupertino ha recentemente rilasciato iOS 15.2, che non ha risolto questo problema, e anche con iOS 15.3 beta, il bug sembra persistere.

