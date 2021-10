iPhone 13: Apple elogia la fotocamera in un'intervista

I massimi dirigenti di Apple elogiano il comparto fotografico di iPhone 13 in una nuova intervista. Ecco cosa hanno detto a riguardo.

iPhone 13: cosa è uscito fuori?

Apple ha presentato l'iPhone 13 un mese fa. Poiché il prodotto è ancora in fase di lancio in tutto il mondo, i dirigenti dell'azienda hanno condotto un'analisi sui 15 anni di rivoluzione delle fotocamere degli smartphone dell'azienda e discutono su come l'iPhone 13 migliora questa esperienza.

Il vicepresidente dell'ingegneria delle fotocamere software di Apple Jon McCormack, il vicepresidente dell'ingegneria delle fotocamere hardware Graham Townsend e il product manager Louis Dudley sono stati intervistati da Thiago Lavado di Exame.

In questa intervista, McCormack e Townsend parlano dell'obiettivo della compagnia di creare la migliore esperienza fotografica possibile per i suoi utenti. Il primo ha ribadito:

Possiamo guardare oltre 100 anni di storia della fotografia e della cinematografia per capire come fotografi e produttori di film utilizzano questi strumenti disponibili per creare immagini e filmati eccezionali. Quello che ci siamo chiesti è come possiamo portare questo a tutti.

Grazie al chip A15 Bionic e ai miglioramenti del software, Apple è stata in grado di portare una di queste funzionalità “esclusiva del settore” per l'iPhone 13 con la modalità cinematografica.

Jon McCormack a Exame ha spiegato cosa doveva fare Apple per portare la modalità Cinematic agli utenti di iPhone 13 e farlo sembrare facile come toccare un pulsante.

La segmentazione video è molto più complessa. È necessario catturare la profondità di una scena in tempo reale in ciascuno dei fotogrammi, cosa che abbiamo ottenuto con il motore neurale di A15 Bionic.

Per Townsend, mentre parla della profondità di campo utilizzata dalla modalità Cinematic che può essere modificata anche dopo che la scena è stata registrata, afferma “è interessante come l'approccio dal lato hardware sia cambiato per riflettere questo. L'hardware è la base. Dobbiamo pensare a come il software utilizzerà queste informazioni in futuro e questo fa parte di tale cooperazione“.

Con gli stili fotografici, la Cinematic Mode, sensori migliorati in condizioni di scarsa illuminazione, scanner LiDAR e altro sono strumenti per consentire agli utenti di sfruttare il proprio iPhone e raccontare le proprie storie. Townsend aggiunge:

Questo è il nostro obiettivo. Quando mettiamo un nuovo obiettivo, stiamo cercando di estendere l'uso della fotografia che le persone possono ottenere senza dover insegnare loro una caratteristica o rendere una funzione troppo complessa.

Infine, McCormack conclude:

La nostra attività consiste nel permettere alle persone di creare i propri ricordi e raccontare le proprie storie. I professionisti usano i nostri dispositivi per lavorare, ma ciò che ci entusiasma di più sono le persone normali che raccontano le proprie storie.

