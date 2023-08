iPhone 13: ancora oggi un BEST BUY incredibile (costa pochissimo)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Apple veramente strepitoso: si chiama iPhone 13 e, oramai, lo conosciamo tutti. È uscito due anni fa ma è ancora oggi il best buy su Amazon. Costa relativamente poco (solo 756,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse) ed è quasi identico – in tutto e per tutto – al modello successivo, iPhone 14, che però è molto più costoso.

Noi vi invitiamo a prendere in considerazione iPhone 13 perché ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Con Amazon avrete tantissimi vantaggi esclusivi; non perdete tempo e compratelo adesso prima che finiscano le scorte disponibili o prima che termini la promozione dedicata.

iPhone 13: ecco perché dovete comprarlo

iPhone 13 è dotato del potente chip A15 Bionic, progettato per offrire prestazioni eccezionali in ogni aspetto dell’utilizzo quotidiano. Questo processore all’avanguardia garantisce una reattività istantanea del sistema, l’apertura veloce delle app e una fluidità senza pari nelle attività multitasking. Presenta poi una avanzatissima configurazione a doppia fotocamera che vi permetterà di scattare foto spettacolari e video assurdi anche in 4K HDR Dolby Vision. Vanta poi un incredibile display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre colori vivaci, neri profondi e luminosità sorprendente. Ogni immagine, video e contenuto visivo prenderà vita grazie a questa straordinaria tecnologia. Infine, potrete godere di una batteria che dura più a lungo rispetto alle generazioni precedenti. La ricarica avverrà mediante cavo Lightning, sfruttando la wireless charging o con la tecnologia MagSafe.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che avrete diritto a tanti vantaggi: c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo complessivo del terminale in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. La consegna sarà celere e immediata e avrete ben due anni di garanzia con il rivenditore e un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store. Cosa state aspettando? iPhone 13 (128 GB) in colorazione Galassia vi aspetta su Amazon a soli 756,99€, spese di spedizione incluse.

