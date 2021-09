iPhone 13: alcuni fornitori interrompono la produzione

Alcuni fornitori Apple in Cina hanno interrotto la produzione di iPhone 13 per alcuni giorni a causa della crisi energetica. Cosa succede?

iPhone 13: la produzione va a rilento?

Alcuni dei produttori e fornitori a contratto dell'OEM di Cupertino in Cina hanno temporaneamente interrotto la produzione per alcuni giorni. Questo è dovuto al fatto che il governo ha avviato un giro di vite mentre il paese affronta una crisi energetica.

La mossa fa parte delle nuove normative dello stato cinese relative all'uso dell'energia nel paese. Tuttavia, il tempismo è leggermente fuori luogo: il gigante della tecnologia Apple ha appena lanciato i suoi ultimi smartphone facenti parte della gamma iPhone 13 e gli ordini arretrati stanno aumentando sempre più, mentre le date di spedizione per i nuovi modelli di melafonini continuano a spingersi sempre più in avanti.

Sebbene non tutti i fornitori sembrano essere interessati, molte fabbriche che producono parti come schede madri e altoparlanti devono chiudere le loro attività per alcuni giorni. Gli analisti affermano che la riduzione della produzione dovuta alla carenza di energia sta determinando un freno alla crescita economica del Paese.

C'è una carenza di carbone e gli standard più severi relativi alle emissioni, combinati con la forte domanda da parte delle società, hanno portato ad un aumento dei prezzi del suddetto materiale. Ora il carbone ha raggiunto un livello record che sta costringendo gli utenti a razionare l'energia.

Eson Precision Engineering, affiliata di Foxconn e fornitore chiave per Apple e Tesla, ha dichiarato di aver sospeso la produzione per una settimana. Unimicron Technology, invece, ha fermato la produzione in due città fino alla fine del mese.

Al momento, non ci sono informazioni sul fatto che questi arresti avranno un impatto diretto sui piani di produzione della compagnia di Tim Cook.

Ricordiamo che insieme alla line-up iPhone 13, il colosso tecnologico statunitense ha lanciato anche un nuovo iPad di nona generazione, iPad Mini e Apple Watch Series 7.