iPhone 13 al prezzo più basso di sempre su Amazon: è IMPERDIBILE

Se siete alla ricerca di un nuovo iPhone da comprare a prezzo contenuto, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. iPhone 13, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 552 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico sullo store. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto, però, è valido solo per alcune colorazioni dello smartphone di Apple.

iPhone 13 al prezzo più basso su Amazon: è un best buy

L’offerta in corso oggi è l’occasione giusta per acquistare iPhone 13. Lo smartphone di Apple, infatti, diventa uno dei modelli più convenienti per rapporto qualità/prezzo, confermandosi un best buy assoluto grazie anche a una scheda tecnica di ottimo livello.

Tra le specifiche tecniche, infatti, troviamo il SoC Apple A15 Bionic, chip potente ed efficiente che viene utilizzato anche da iPhone 14. Lo smartphone, inoltre, è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e di una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è naturlamente iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 con un prezzo scontato di 552 euro e con la possibilità di completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni dello smartphone di Apple.