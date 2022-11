iPhone 13 al 15% in meno: è la TUA occasione, compralo ADESSO

Ebbene sì: se stavate aspettando il momento perfetto per acquistare un iPhone 13, oggi è il vostro giorno. Mancano ancora pochissime ore al termine delle super offerte del Black Friday (anche se ci troviamo in pieno Cyber Monday), ma la promo di cui vi parliamo siamo sicuri che vi interesserà moltissimo. Il melafonino top dello scorso anno (che noi continuiamo a preferire ad iPhone 14 continuamente) scende a soli 799,99€ su Amazon.

Inutile dirvi che si tratta di un device ancora aggiornatissimo, rapido, veloce, con features di punta, processore top (l’Apple Bionic A15 lo troviamo anche in iPhone 14), fotocamere premium da 12 Mpx ciascuna e molto altro ancora.

È impossibile non consigliarvi questo iPhone 13; è ancora oggi è una scelta interessantissima. Viene venduto e spedito da Amazon e gode di moltissime garanzie esclusive. Da un lato quella di Apple per un anno e dall’altro quella di Amazon per ben due dal momento dell’acquisto. In poche parole sarete sempre tutelati al 100% sul vostro acquisto.

iPhone 13 (128 GB): una scelta vincente

Il telefono di Apple è un Best Buy senza fronzoli. È leggero, pesa poco, ha un meraviglioso pannello OLED da 6,1 pollici, un frame in alluminio riciclato e una back cover in vetro compatibile con la ricarica wireless, con la MagSafe charging e non solo. E abbastanza grande per vedere bene i contenuti, ma è anche compatto e portatile, rispetto alle soluzioni giganti presenti in commercio.

Fra le altre cose poi, citiamo il potente processore Apple Bionic A15 con modem 5G: riesce a far girare bene anche i titoli più pesanti e per ogni cosa, c’è anche l’Apple Arcade con tanti meravigliosi videogame tutti da provare. Il melafonino poi, è compatibile con tantissime app esclusive.

A 799,99€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma dovete essere veloci. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, non perdete troppo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.