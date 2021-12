Hai poche ore per comprare un iPhone 13 a 879 euro su MediaWorld

Un Apple iPhone 13 5G 128GB a soli 879 euro, anziché 939 euro? Tutto è possibile, ma solo su MediaWorld e hai tempo ancora pochissime ore prima che termini questa incredibile offerta. Un'occasione unica e imperdibile che ti permette di mettere le mani sul nuovissimo modello di casa Apple a un prezzo davvero eccezionale. Imperdibile promozione a tempo per un prodotto che sta finendo in sold out su tutte le piattaforme di shopping online. Quindi, se hai intenzione di acquistare il nuovo Apple iPhone 13 5G 128GB al super prezzo di 879 euro, devi sbrigarti!

iPhone 13 128GB super scontato è la BOMBA a orologeria di MediaWorld

Avete tempo pochissime ore per potervi aggiudicare il nuovissimo Apple iPhone 13 5G 128Gb a soli 879 euro online su MediaWorld. Acquistarlo è molto semplice. Potrai ordinarlo comodamente sul sito web e prenotare il ritiro gratuito nel negozio MediaWorld più vicino. Altrimenti farlo arrivare direttamente a casa tua.

Per questo Apple iPhone 13 in offerta sono disponibili due colorazioni in Blu o nell'ormai conosciuto Rosso fiammante Product Red. Sarà il tuo nuovo superpotere! Grazie al display superluminoso incastonato in un design robusto e indistruttibile, potrai goderti tutti i tuoi contenuti con colori brillanti e nitidi. Resistente all'acqua, grazie al suo chip A15 Bionic spinge al massimo la grafica di giochi e nuove funzioni come la modalità Cinema e gli Stili fotografici.

Apple iPhone 13 cambierà completamente la tua vita e l'esperienza utente. Dimenticherai subito il tuo vecchio modello e non potrai più fare a meno delle sue impressionanti caratteristiche. Tra queste una maggiore durata della batteria che potrai sfruttare ogni giorno. Inoltre, acquistandolo farai del bene anche al pianeta. Niente più pellicola esterna sulle confezioni, con un risparmio pari a 600 tonnellate di plastica e zero rifiuti in discarica nei siti di assemblaggio finale.

Quindi cosa stai aspettando? Approfitta di questa fantastica offerta bomba MediaWorld e acquista questo eccezionale Apple iPhone 13 5G 128GB a soli 879 euro, anziché 939 euro. Sarai felice risparmiando e sorriderai al pianeta acquistando un prodotto che ci tiene all'ambiente.