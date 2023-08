iPhone 13 (512 GB) è l'offerta TOP di oggi su Amazon (-389€)

iPhone 13 da 512 GB diventa uno degli smartphone più interessanti della gamma Apple da comprare in questo momento. Per chi ha bisogno di tanto spazio di archiviazione sul proprio iPhone, infatti, c’è ora una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto dello smartphone al prezzo scontato di 899 euro, con un risparmio di ben 389 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato.

iPhone 13 512 GB in offerta su Amazon è da prendere subito

La scheda tecnica di iPhone 13 non ha bisogno di presentazioni: lo smartphone è dotato del potente chip Apple A15 Bionic, utilizzato anche da iPhone 14. Da notare anche la presenza di un display Super Retina XDR con pannello OLED da 6,1 pollici. C’è anche una doppia fotocamera posteriore.

Il punto di forza dello smartphone proposto in offerta oggi da Amazon sono i 512 GB di storage che garantiscono una marcia in più rendendo questo modello di iPhone 13 un vero e proprio best buy. Lato software, invece, c’è sempre iOS, aggiornato all’ultima versione disponibile e costantemente arricchito da tante nuove funzionalità.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 512 GB al prezzo scontato di 899 euro. Lo smartphone viene proposto con uno sconto di ben 389 euro rispetto al prezzo consigliato e con la possibilità di acquisto in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta è disponibile il link qui di sotto. Le unità disponibili in sconto sono poche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.