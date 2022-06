iPhone 13 256GB: crolla il prezzo, da non perdere su eBay

eBay sta offrendo una grandissima occasione per il nuovo Apple iPhone 13 5G da 256GB. Infatti, proprio in queste ore il suo prezzo è crollato. Fai l’affare del giorno prima che le scorte finiscano in sold out e mettilo nel carrello a soli 829,90 euro, invece di 1.059 euro.

Un’occasione davvero irripetibile e, soprattutto, imperdibile! Tra l’altro, selezionando PayPal come metodo di pagamento, potrai anche pagarlo in 3 comode rate senza dover inoltrare alcuna garanzia come busta paga o simili. Davvero un’ottima opportunità.

Tra l’altro Apple iPhone 13 5G offre 4 punti forza davvero fenomenali. Primo, un sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Secondo, un design robusto grazie alla scocca in alluminio chirurgico e al vetro con tecnologia Ceramic Shield.

Terzo, il chip A15 Bionic ultraveloce che mette il turbo a tutto quello che puoi fare con questo smartphone iOS. Quarto, una batteria con i superpoteri che sfrutterai ogni giorno grazie alla maggiore durata dopo una carica.

iPhone 13 da 256GB a un prezzo regalo su eBay

Bisogna dirlo, in questo periodo eBay si sta davvero superando. Questo colosso dello shopping online propone offerte sempre molto vantaggiose. Il risparmio è assicurato ogni volta che cerchi qualcosa da acquistare. Come questo iPhone 13 da 256GB.

Al prezzo di 829,90 euro, meno ancora rispetto al costo della versione da 128GB, è davvero un’offerta ghiotta e golosa. Si tratta di un prezzo regalo per questo prodotto effettivamente top di gamma. Inoltre, la spedizione è gratis in 3 giorni.

Lasciati sedurre dall’ampio display da 6,1 pollici. Grazie alla tecnologia Super Retina XDR avrai uno schermo capace di mostrarti sempre i massimi dettagli per qualsiasi cosa. Film, serie TV, video, giochi e molto altro non sono mai stati così immersivi.

In più, iPhone 13 è resistente all’acqua. Perciò potrai portarlo sempre con te, anche in vacanza al mare o al lago. Questo modello resiste alla pioggia, agli schizzi e alla polvere. Non teme una tazza di caffè che gli si rovescia sopra. Insomma, è pronto a tutto.

Scegli Apple iPhone 13 256GB a soli 829,90 euro, invece di 1.059 euro. A questo prezzo lo trovi solo su eBay che ti permette di pagarlo in 3 comode rate selezionando come metodo di pagamento all’ordine PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.