iPhone 13 256GB su eBay continua il suo successo a un prezzo shock

Continua con enorme successo l'incredibile offerta di eBay che sconta il nuovissimo iPhone 13 256GB a soli 989,90 euro, invece di 1.059 euro. Una promozione davvero incredibile e incredibilmente riuscita che sta permettendo a tantissimi utenti di poter acquistare il nuovissimo di casa Apple a un prezzo impareggiabile. Grazie ai Cyber Week di eBay tantissimi prodotti sono acquistabili a prezzi bomba. Un'occasione imperdibile che potrebbe terminare presto perché il nuovissimo iPhone 13 5G 256G tuo a 989 euro sta per terminare su eBay finendo in sold out. Occorre davvero sbrigarsi per poterselo aggiudicare.

iPhone 13 5G 256GB tuo a un prezzo shock

eBay è inarrestabile e, come ogni anno, continua a proporre articoli mozzafiato a prezzi davvero super. Un esempio lo è il nuovo iPhone 13 5G 256GB che è in offerta shock a soli 989 euro, anziché 1.059 euro. Tra l'altro si tratta di un vero e proprio miracolo perché Apple stessa aveva annunciato che questo modello sarebbe stato difficile da reperire proprio per alcuni problemi nella produzione dovuti alla carenza di chip.

Invece, grazie a eBay eccoci qui a proporvi un'offerta sensazionale che sta facendo girare la testa a molti che stanno seguendo le offerte di questo colosso dello shopping online ormai da qualche settimana. Il nuovo uscito di casa Apple è un concentrato di bellezza estetica e potenza. Al suo interno batte il primo chip esclusivamente dedicato a lui, il fulmineo A15 Bionic che spinge al massimo la modalità Cinema, gli Stili fotografici, il Testo attivo e molte altre funzioni. La sua CPU è fino al 50% più rapida rispetto a tutti i suoi concorrenti e la grafica fino al 30% più scattante e performante. Autonomia decisamente migliorata che porta l'utilizzo fino a 2,5 ore in più rispetto ai modelli precedenti.

Insomma, iPhone 13 5G 256GB deve essere tuo per forza, all'incredibile prezzo di 989 euro, invece di 1.059 euro. Un'opportunità unica che non si ripeterà tanto facilmente e grazie alla quale potrai sfoggiare a tutti il nuovissimo modello di Apple.