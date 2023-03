iPhone 13 (256 GB) azzurro: super sconto su Amazon, affrettatevi

Uno degli smartphone di Apple più venduti degli ultimi anni è sicuramente iPhone 13. Questo dispositivo eccezionale oggi si trova su Amazon a soli 929,00 € nella colorazione azzurra e con 256 GB di memoria interna. Capite bene che il prezzo è semplicemente favoloso e comprende anche una serie di vantaggi esclusivi.

Come non segnalare la presenza di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat via telefono per i membri possessori di un account Amazon Prime. Altresì, ci sarà la garanzia di Apple valida per un anno, con possibilità di espanderla ulteriormente con AppleCare.

Potete comprare questo smartphone, che è ancora oggi un gadget eccellenza nell’uso quotidiano, a rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale. Capite bene che i vantaggi sono davvero tanti e noi vi consigliamo di fare veramente attenzione perché questo potrebbe essere l’affare del giorno. In caso di problematiche poi ci sarà la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e infine, dobbiamo citare anche le spese di spedizione gratuite e la consegna rapida presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, in pochissimi giorni. Si può perfino a far recapitare il proprio iPhone presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Insomma, ci troviamo di fronte ad un Best Buy unico.

iPhone 13: perché acquistarlo oggi

Come detto, lo smartphone è validissimo perché presenta lo stesso design e perfino le stesse caratteristiche del nuovo iPhone 14. Il processore è il medesimo e in più, il comparto fotografico dispone di due sensori fotografici da 12 megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e perfino in Cinema Mode.

Lo schermo è un piacere per gli occhi perché è un pannello OLED da 6,1“ che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Il frame è interamente realizzato in alluminio riciclato, solido e piacevole alla vista, mentre posteriormente abbiamo una back cover in vetro che consente la ricarica wireless e quella MagSafe.

Concludiamo segnalando che la batteria che assicura un giorno di utilizzo intenso singola carica e infine, il peso del dispositivo è estremamente contenuto: solo 160 g. iPhone 13 da 256 GB in colorazione azzurra a soli 929,00 € è l’offerta del giorno, non lasciatevela sfuggire .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.