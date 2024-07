iPhone 13 128GB: PREZZO BOMBA su eBay

Apple iPhone 13 128GB è un ottimo smartphone, oggi vero best buy grazie al prezzo bomba riservato per te da eBay. Corri subito e acquistalo a soli 539,90€. Un vero e proprio affare che sta andando a ruba. Cosa stai aspettando? Approfittane subito, prima che le scorte finiscano.

Un’occasione incredibile per ottenere un super smartphone a prezzo da scaffale. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero.

iPhone 13 128GB: potenza e versatilità a prezzo top

Con eBay non si scherza. Apple iPhone 13 128GB è ora in offerta a prezzo top. Acquistalo immediatamente, lo trovi a questo link. Le sue dotazioni, nonostante portino con sé un po’ di anni, sono davvero sensazionali. Non te ne pentirai di questo acquisto furbo e intelligente.

Il processore Apple A15 Bionic mantiene prestazioni elevate con qualsiasi app e gioco, anche in multitasking. L’ecosistema iOS è perfetto per tutti, garantendo un’esperienza lato utente davvero soddisfacente. E poi con Apple hai sicurezza e privacy assolute.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è incredibile per colori e dettagli. La doppia fotocamera scatta foto che sono ricordi grandiosi, anche di notte come di giorno. Acquista ora il tuo iPhone 13 a soli 539,90€.