iPhone 13 (128 GB) verde: PREZZO IRRESISTIBILE, costa solo 600€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando su Amazon oggi; il meraviglioso iPhone 13, nella sua iterazione color verde e con 128 GB di memoria interna, è in super sconto al prezzo speciale di soli 600,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è semplicemente un best buy senza paragoni e senza rivali. Correte a prenderlo adesso ma siate veloci; si tratta di un minimo storico per un terminale del genere. Non dimenticate che con il noto portale di e-commerce americano avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi.

iPhone 13: ecco perché comprarlo

Partiamo segnalandovi la garanzia di un anno con il costruttore, sempre valida, in tutti gli Apple Store del mondo, ma c’è anche la garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del portale. Altresì sappiate che avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e che potrete anche scegliere di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile con tassi agevolati) o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è, infine, la possibilità di ricevere il device in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, grazie al servizio di Prime.

iPhone 13 è un’ammiraglia compatta dalle prestazioni eccellenti; il merito va all’ottimo processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, coadiuvato da 128 GB di memoria interna (non espandibile, ovviamente). C’è uno schermo OLED da 6,1 pollici Super Retina con notch di piccole dimensioni e luminosità elevata anche sotto la luce diretta del sole. La batteria dura tantissimo con una singola carica e le fotocamere permettono di girare video in 4K HDR Dolby Vision o di scattare fotografie assurde anche al buio. Con un prezzo speciale di soli 600,00€ questo è un vero best buy.

