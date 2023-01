iPhone 13 (128 GB): gallina "vecchia" fa buon brodo

Come dice il detto? “Gallina vecchia fa buon brodo“, vero? Di fatto, è tendenzialmente è una frase vera in molti contesti, lo è ancora di più se ci riferiamo al meraviglioso iPhone 13 di Apple. Parliamo di uno smartphone top di gamma uscito nel settembre del 2021 (siamo a gennaio 2023) ma che è ancora attuale e al prezzo di 799,00€ diventa “quello giusto da acquistare”.

In primo luogo riportiamo che è praticamente identico al nuovo iPhone 14, ma dispone anche delle medesime features; sono davvero poche le differenze che vi sono fra i due smartphone (e non sono nemmeno così rilevanti). In più ci sono diverse decine di euro di differenza (parliamo di street Price su Amazon). Al costo di 799,00€ è un Best Buy senza paragoni, ma vi invitiamo ad approfittarne ora, prima che sia troppo tardi.

iPhone 13: tanti vantaggi se lo comprate su Amazon

Se acquisterete iPhone 13 da Amazon sappiate che avrete diritto ad una serie di vantaggi esclusivi; in primo luogo dobbiamo segnalare le spese di spedizione gratuite e comprese nel prezzo del telefono. Come non citare poi la consegna celere in pochissimi giorni e la doppia garanzia. Da un lato c’è quella di Apple per un anno (che attenzione, si può espandere con AppleCare o AppleCare+), dall’altro quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata attiva tutti i giorni. Infine, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate.

La scheda tecnica del dispositivo; sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 5G, ci sono 128 GB di memoria (non espandibile), la scocca è in alluminio e la back cover in vetro super resistente con supporto alla wireless charging e alla tecnologia MagSafe. Lo schermo invece è un’unità da 6,1 pollici OLED Retina XDR con notch contenente i sensori per la selfiecam, il Face ID e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.