iPhone 13 (128 GB): a soli 599€ su Amazon è pura MAGIA, compralo adesso

Sei alla ricerca di un nuovo melafonino di punta e non sai cosa acquistare e magari non desideri spendere troppo? Abbiamo oggi la soluzione perfetta per le tue esigenze e le tue necessità. Si chiama iPhone 13 e grazie alle offerte folli presenti su Amazon si porterà a casa all’incredibile prezzo di 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Corri a prenderlo e affrettati; a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali; il modello in questione è in colorazione “galassia” e presenta 128 GB di memoria interna. Con Prime potrai anche usufruire della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e avrai accesso alla garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPhone 13: il flagship da comprare adesso

Andiamo con ordine e iniziamo la disamina parlandoti del comparto fotografico: iPhone 13 vanta un sistema di lenti avanzato che ti permetterà di scattare foto e realizzare video mozzafiato. La doppia lente posteriore con Night Mode offre scatti luminosi e dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. E poi, con la Cinema Mode, sarai in grado di registrare clip con effetti di sfocatura del soggetto, creando veri capolavori direttamente dal tuo smartphone.

Questo dispositivo dispone di un display Super Retina XDR che è perfetto per vedere film e serie TV in streaming, per giocare o navigare sul web ma anche per controllare i tuoi social. Grazie al Ceramic Shield, poi, lo schermo sarà anche estremamente resistente ai graffi e alle cadute.

Con il chip A15 Bionic, le prestazioni saranno sempre incredibili con una fluidità senza compromessi. Come non citare la batteria visto che questo device ti permetterà di godere di un’autonomia degna di nota: potrai navigare sul web, guardare video e utilizzare le tue app preferite per ore senza dover passare dalla corrente. Questo gioiello non è solo potente, ma anche bello da vedere e resistente. Gode di una costruzione in vetro e alluminio che lo rende, non solo esteticamente piacevole, ma anche resistente all’acqua e alla polvere (con certificazione IP68). Con un prezzo speciale di soli 599,00€ su Amazon, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese, non puoi lasciartelo sfuggire.

