iPhone 13 (128 GB): a soli 579€ è il BEST BUY del giorno su Amazon

Uno dei device più venduti degli ultimi periodi è sicuramente iPhone 13 che, nella sua iterazione Galassia con 128 GB di memoria interna, oggi si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di farsi recapitare il prodotto presso il proprio domicilio anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine o presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Lo pagherete pochissimo quindi affrettatevi e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo esclusiva. Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi superlativi che noi vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione se volete un top di gamma di Apple dal prezzo low-cost.

iPhone 13: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un top di gamma dalle prestazioni elevatissime e dal costo contenuto; viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di riceverlo anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può usufruire del reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Fate presto e fatelo vostro adesso.

iPhone 13 è un top di gamma dalle altissime prestazioni grazie al processore di cui dispone: parliamo infatti dell’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, con 128 GB di memoria interna (non espandibile), con una batteria capiente e generosa che dura un giorno con una singola carica. C’è un display OLED da 6,1 pollici super risoluto con notch di piccole dimensioni e cornici sottili al seguito. A soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese è un best buy senza paragoni.