iPhone 13 (128 GB): a questo prezzo lo devi acquistare ORA

Se state cercando un nuovo iPhone per sostituire quello vecchio che avete da anni, abbiamo la soluzione che fa per voi. Stiamo parlando del telefono top del momento, il miglior melafonino che si possa acquistare, iPhone 13.

Il telefono è un gadget semplicemente unico: potente, con un bel design, accattivante, con uno schermo OLED da 6,1 pollici, due fotocamere da 12 Megapixel, video in 4K HDR, modalità Cinema e molto altro ancora. Oggi può essere vostro con un risparmio pari al 16%: da 939,00€ a 789,00€, con spedizioni gratuite e consegna celere in 24 o 48 ore.

iPhone 13: la miglior scelta

Grazie ad Amazon Prime poi, si può godere di tanti vantaggi: possibilità di reso entro un mese, garanzia di due anni e assistenza gratuita sette giorni su sette. In più, il primo anno è offerta da Apple e questo significa che vi basterà recarvi in un Apple Store o centro autorizzato Apple per ricevere il supporto di cui avete bisogno.

Lo spazio interno di questo iPhone è davvero tanto: 128 GB, ma potete espanderlo con iCloud pagando 0,99€ al mese per 50 GB in più all’anno o 2,99€ al mese per 200 GB in più. Così facendo avrete backup e dati salvati sulla nuvola. Il telefono poi, ha il modem 5G: se avete una SIM compatibile con questa tecnologia navigherete alla velocità della luce.

Ci sono due fotocamere che hanno funzioni uniche: 4K HDR, stili cinematografichi, Cinema Mode, slow-motion e molto altro ancora. La qualità è semplicemente pazzesca: provare per credere.

Lo schermo è OLED da 6,1 pollici con risoluzione Retina: contenuti vibranti, nitidi e non solo. Il notch cela la sensoristica (Face ID in primis) e la selfiecam HD.

Dulcis in fundo, è compatto, maneggevole e leggero: poco più di 180 grammi e uno spessore contenutissimo. Volendo, potete abbinarci gli accessori MagSafe come il Wallet e molti altri ancora. La ricarica è a 25W e c’è la solita wireless charging. A 789,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

