iPhone 13 128 GB: a QUESTO PREZZO è il modello DA COMPRARE

Se state cercando un nuovo iPhone e non volete spendere troppo la scelta giusta è rappresentata da iPhone 13. Si tratta del miglior smartphone di Apple per rapporto qualità/prezzo e di una scelta decisamente più conveniente rispetto ad iPhone 14, ben più costoso e senza alcun reale valore aggiunto (anche il processore non cambia).

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 779 euro invece di 939 euro. L’offerta è disponibile solo per alcune colorazioni della gamma e per un tempo limitato. Da notare che è anche possibile puntare sull’acquisto a rate scegliendo l’opzione di pagamento in 5 rate mensili di Amazon. In questo caso, lo smartphone costa 156 euro al mese per 5 mesi.

iPhone 13: è lo smartphone Apple da comprare oggi

Con decine di milioni di unità vendute in tutto il mondo, iPhone 13 è un riferimento del mercato e una vera e propria garanzia di prestazioni al top. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,1 pollici e sulla potenza di calcolo garantita dal SoC Apple A15 Bionic.

C’è anche una doppia fotocamera con un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel ad affiancare il sensore principale da 12 Megapixel. Il comparto software è, naturalmente, al top e sempre aggiornato grazie al costante supporto garantito da Apple ad iOS.

Con l’offerta di oggi di Amazon, per un periodo di tempo limitato, è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 779 euro invece di 939 euro. L’offerta riguarda la variante da 128 GB dello smartphone, proposta in diverse colorazioni a prezzo scontato.

Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un nuovo iPhone spendendo poco. Da segnalare anche la possibilità di optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 156 euro. Per sfruttare l’offerta prima che sia troppo tardi è possibile accedere allo store dal link di seguito. La consegna è garantita in un paio di giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.