Di recente Apple ha presentato la nuovissima colorazione viola per iPhone 12, oggi si trova già in offerta su Amazon a 779€. Lo sconto del 17% corrisponde ad un risparmio di ben 160 euro rispetto al prezzo solito, si tratta del taglio di memoria da 64GB.

IPhone 12 monta un display retina da 6.1 pollici, offre un'ottima maneggevolezza sebbene Apple venda una versione encora più compatta. Lo schermo OLED edge-to-edge copre la quasi totalità del pannello frontale, interrotto soltanto dall’iconico notch in alto, elemento indispensabile per ospitare l’innovativo FaceID, che permette di sbloccare lo smartphone tramite un riconoscimento del volto accurato e sicuro.

Sul retro troviamo una fotocamera principale e un'ottica ultra-grandangolare, in grado di registrare video in risoluzione 4K con supporto HDR 10bit. Il comparto hardware si rinnova con il nuovo chip A14 Bionic, uno dei SoC per smartphone più potenti sul mercato con supporto alle reti 5G e un cosumo energetico ben ottimizzato.

Oggi la nuova colorazione viola di iPhone 12 è disponibile in offerta su Amazon a 779€, con consegna espressa gratuita per i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone