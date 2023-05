iPhone 12 sempre più conveniente: è in offerta da 397€ (ricondizionato Amazon)

Gli iPhone ricondizionati sono la scelta giusta per acquistare un nuovo iPhone dal rapporto qualità/prezzo al top, in particolare quando sono in “condizioni eccellenti” e con garanzia Amazon Renewed. Grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare iPhone 12 64 GB al prezzo scontato di 397 euro con la versione da 128 GB che, invece, costa 521 euro e la versione da 256 GB che viene proposta a partire da 580 euro.

Le offerte riguardano solo alcune colorazioni di iPhone 12, con i prezzi che potrebbero salire di qualche decina di euro per le colorazioni non in offerta. Tutte le versioni proposte sono in “condizioni eccellenti” e possono contare sulla garanzia Amazon Renewed. Per accedere alle offerte, selezionando il modello di iPhone 12 desiderato da comprare, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone 12 in offerta su Amazon: è il ricondizionato da comprare

iPhone 12 continua ad essere lo smartphone giusto per chi ha bisogno di un nuovo iPhone senza spendere troppo: veloce, ottimizzato e sempre aggiornato, infatti, iPhone 12 ha tutte le carte in regola per garantire un funzionamento ottimo in tutti contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e il potente SoC Apple A14 Bionic oltre ad una doppia fotocamera posteriore.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 ricondizionato a prezzo scontato. Le opzioni sono:

64 GB a partire da 397 euro

a partire da 128 GB a partire da 521 euro

a partire da 256 GB a partire da 580 euro

Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto, da cui è possibile scegliere la versione di iPhone 12 da acquistare. Tutti i modelli sono ricondizionati e in condizioni eccellenti e possono contare sulla garanzia Amazon Renewed.

