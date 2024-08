iPhone 12 ricondizionato: ottimo prezzo con QUEST'OFFERTA di Amazon

Gli iPhone ricondizionati sono sempre più richiesti e uno dei modelli principali di questa categoria è iPhone 12 128 GB. Lo smartphone è ancora attualissimo e nella variante da 128 GB può contare su un rapporto qualità/prezzo ottimo. Grazie all’offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, iPhone 12 ricondizionato è disponibile al prezzo scontato di 339 euro. L’offerta riguarda la versione con condizioni “eccellenti” del dispositivo. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni e potrebbe terminare a breve.

iPhone 12 ricondizionato: un best buy a questo prezzo

Con iPhone 12 si va sul sicuro. Lo smartphone propone un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic, un chip in grado di reggere il confronto con altri modelli di questa fascia di prezzo. Tra le specifiche troviamo una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Il dispositivo ha, quindi, tutte le carte in regola per garantire prestazioni eccellenti per un lungo periodo di tempo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 ricondizionato da 128 GB al prezzo scontato di 339 euro. Il modello ha garanzia Amazon Renewed di un anno e viene proposto con condizioni eccellenti e, quindi, senza danni visibili alla scocca da 30 cm e con una batteria con capacità minima superiore all’80% della capacità del nuovo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per alcune colorazioni.