iPhone 12 Pro Max (128 GB) ricondizionato: prezzo WOW su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente incredibile. Se sei alla ricerca di un nuovo melafonino e vuoi un prodotto grande, generoso, con un chipset evoluto, un design minimal ed elegante e un prezzo contenuto, non possiamo non consigliarti l’ottimo iPhone 12 Pro Max che, nella sua iterazione ricondizionata (in condizioni eccellenti), con 128 GB di memoria interna e in colorazione “argento”, costa soltanto 589,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Corri a prenderlo e nno lasciartelo sfuggire: è un batteryphone, oltre che un prodotto eccellente con cui fare foto e video. Ci sono tanti motivi per cui conviene comprarlo ma affrettati; non sappiamo quante scorte siano rimaste e per quanto durerà la promo esclusiva.

Avrai diritto ad un anno di garanzia con il programma di Amazon Renewed, pertanto potrai dormire sonni tranquilli. Il device poi si trova in condizioni eccellenti quindi sarà indistinguibile da uno nuovo e presenterà una batteria capiente e generosa con capacità superiore all’85%.

iPhone 12 Pro Max: ecco perché comprarlo

L’iPhone 12 Pro Max è dotato del processore Apple A14 Bionic, uno dei più potenti SoC esistenti sul mercato. Questo chip offre prestazioni eccezionali, permettendo di gestire applicazioni pesanti, giochi ad alta risoluzione e multitasking senza alcun rallentamento. La velocità e la reattività del dispositivo sono tali da rendere ogni operazione un’esperienza piacevole e senza interruzioni.

Il display da 6,7 pollici Super Retina XDR offre una qualità visiva straordinaria. Con una risoluzione impressionante e colori vivaci, questo schermo è perfetto per guardare video, modificare foto o semplicemente controllare e lavorare con i propri social media. Il sistema di fotocamere è uno dei migliori sul mercato, nonostante il device sia uscito circa quattro anni fa. Con una configurazione a tripla lente da 12 MP e scanner LiDAR, sarai in grado di scattare foto straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione. Girerai clip in HDR Dolby Vision e scatterai fotografie in ProRAW.

Con 128 GB di memoria interna, l’iPhone 12 Pro Max offre spazio sufficiente per tutte le tue esigenze. Potrai salvare migliaia di foto, ore di video, un’ampia collezione di app e avrai ancora avere spazio a disposizione.

Acquistare un dispositivo ricondizionato è una scelta ecologica. Riduci i rifiuti elettronici e contribuisci alla sostenibilità ambientale senza rinunciare alla qualità e alle prestazioni. Inoltre, risparmi una considerevole somma di denaro, ottenendo un dispositivo di alta gamma a un prezzo molto più accessibile. Con un prezzo di soli 589,90€ non puoi lasciarti sfuggire il potentissimo iPhone 12 Pro Max.