Uno smartphone che amerai in tutto e per tutto: iPhone 12 Pro

Appartenente all'ultima serie di smartphone lanciata da casa Cupertino, iPhone 12 Pro è uno smartphone veramente spettacolare visto che con le sue caratteristiche ti permette di avere un dispositivo che va ben oltre il classico utilizzo per cui è stato preposto. In particolar modo, in offerta c'è il modello da 512 GB che puoi acquistare in colorazione blu pacifico.

Come è ovvio che sia, monta uno splendido display Super Retina XDR che ti fa gustare tutti i contenuti in massima qualità. Grazie alle varie tecnologie che Apple ha introdotto all'interno di questo dispositivo potrai fare affidamento su un esperienza veramente Premium. Nel suo cuore hardware, non può mancare il favoloso Chip A14 Bionic con neural engine che ti consente di accedere a prestazioni di ultima generazione con un solo tap del tuo dito. Nello specifico, grazie a questa componente, lo smartphone è scattante, veloce e non ha problemi di latenza.

Trattandosi di un telefono top di gamma, poi, pupi fare affidamento anche su un comparto fotografico eccezionale. Non è un mistero che il mondo delle arti abbia più volte adoperato proprio questo modello per sfidare le convenzioni e registrare, ad esempio, videoclip con i soli sensori integrati.

Non è da meno il reparto sicurezza che grazie al Face ID integrato rende lo smartphone sicuro da pericoli esterni.

Ti informo, infine, che è supportata finanche la rete 5G per poter navigare alle massime velocità disponibili sul mercato.

