iPhone 12 Pro (256 GB) ricondizionato a soli 436€ è da comprare IMMEDIATAMENTE

Clamorosa offerta quella che ti stiamo suggerendo adesso; se sei alla ricerca di un nuovo melafonino di punta di casa Apple ma non desideri spendere troppo, iPhone 12 Pro è ciò che potrebbe fare al caso tuo. Pensa che la versione ricondizionata (ma in condizioni eccellenti), con 256 GB di memoria interna e in colorazione “Pacific Blue” è in offerta a tempo limitato su Amazon al prezzo spettacolare di 436,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Se sei interessato/a all’acquisto, affrettati perché al momento della stesura di questo articolo ci sono soltanto 9 pezzi disponibili.

iPhone 12 Pro (ricondizionato): ecco perché devi comprarlo

iPhone 12 Pro è alimentato dal potente chip A14 Bionic, il più veloce mai visto su uno smartphone. Questo significa prestazioni incredibili, sia che tu stia giocando ai tuoi giochi preferiti, modificando video in 4K o navigando su internet. Con 256 GB di memoria interna, avrai spazio più che sufficiente per tutte le tue foto, video, app e molto altro ancora. Dispone di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici dotato di tecnologia OLED, con colori vibranti e neri profondi. Di fatto, ogni immagine sembrerà prendere vita con una chiarezza e una nitidezza straordinarie.

Altresì sappi che presenta un sistema a tripla fotocamera da 12 MP, che ti permetterà di scattare foto e registrare video di qualità professionale. C’è la modalità Notte, la registrazione video in Dolby Vision HDR e la fotografia in formato RAW. È realizzato con il vetro Ceramic Shield più resistente mai visto su uno smartphone, ed è in grado di resistere a cadute e urti. Inoltre, la certificazione IP68 lo rende resistente all’acqua e alla polvere.

Ad ogni modo, sappi che acquistare un iPhone 12 Pro ricondizionato non solo ti offre un dispositivo di alta qualità a un prezzo conveniente, ma è anche una scelta ecologica. Il terminale è stato attentamente controllato, testato e certificato per garantire prestazioni eccellenti. Compralo ora a 436,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.