iPhone 12 Pro (256 GB): costa solo 569€ su Amazon, ma ha ancora senso nel 2023?

Oggi vi vogliamo segnalare un’offerta semplicemente clamorosa presente sul noto portale di e-commerce americano: il meraviglioso iPhone 12 Pro, nella sua colorazione “grafite”, con 256 GB di memoria interna, costa solo 569,00€, spese di spedizione incluse. Lo trovate su Amazon, è un ricondizionato ma in condizioni eccellenti (pari al nuovo, praticamente) ed è ancora adesso un ottimo affare. Semplice: per rispondere alla domanda contenuta nel titolo dell’articolo, vi diciamo che questo è un best buy alla cifra proposta perché è un cameraphone ancora aggiornatissimo in grado di girare video in ProRES e di scattare fotografie in ProRAW. Non di meno, gira clip in qualità cinematografica con tantissime features software. Il processore interno è di punta e ha uno schermo risoluto e generoso. Non lasciatevelo sfuggire: con un costo così basso questo è un top da comprare immediatamente ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

iPhone 12 Pro è lo smartphone da comprare oggi

Acquistandolo da Amazon poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi: c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita. In pochissimi giorni il device arriverà presso il vostro domicilio con il servizio di Prime (anche in meno di 24 o 48 ore). Potreste anche ottenere la possibilità di usufruire della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, non di meno, potrete anche dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale.

Sotto la scocca di iPhone 12 Pro troviamo l’ottimo processore Apple Bionic A12 con modem 5G integrato che assicura prestazioni e performance degne di nota. Le ottiche sono di punta; ci sono tre sensori da 12 Mpx che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto nitide anche al buio e, non di meno, il dispositivo supporta la MagSafe technology. A soli 569,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

