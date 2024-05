iPhone 12, offerta bomba sul ricondizionato: oggi lo paghi solo 325€

L’iPhone 12 è ancora oggi un ottimo smartphone con una scheda tecnica completa e in grado di vincere ogni sfida. Oggi Amazon propone un modello da 128GB ricondizionato ad un prezzo estremamente ghiotto: lo paghi solo 325,00€, con un risparmio effettivo di ben 484€ sul suo normale prezzo di listino. Non esiste un’occasione migliore per entrare nell’ecosistema di prodotti e servizi di Apple ad un prezzo ultra-conveniente.

Il design dell’iPhone 12 ha segnato un ritorno ai bordi piatti, simili a quelli dell’iconico iPhone 4, rendendo il dispositivo moderno e robusto. Il display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici offre una risoluzione di 1170 x 2532 pixel, con colori vividi e un’elevata luminosità, fino a 1200 nit per i contenuti HDR.

Il chip è l’A14 Bionic, che offre prestazioni ancora molto competitive, permettendo un uso fluido e reattivo per la maggior parte delle applicazioni moderne. Con il supporto per il 5G, il dispositivo è ben equipaggiato per garantire velocità di connessione elevate.

Nonostante siano passati alcuni anni dal lancio, anche il comparto fotografico rimane ancora molto valido. L’iPhone 12 è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 12 MP (principale e ultra-grandangolare), capace di catturare immagini dettagliate e video 4K a 60fps. La modalità Notte e Deep Fusion migliorano notevolmente le foto in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la fotocamera frontale da 12 MP è ideale per selfie e videochiamate di alta qualità.

Nel complesso, se è da tempo che desideri acquistare un iPhone senza per questo dover spendere quasi 1000€, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta: ne rimangono ancora pochissimi.