iPhone 12 mini: sconto GENEROSO per il compatto Apple

Facendo il nostro classico giro mattutino su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero speciale. iPhone 12 mini infatti, si porta a casa 649,00€, con spedizione gratuita e consegna veloce in 24 o 48 ore. Il telefono è un flagship in tutto per tutto ma presenta una dimensione super compatta, adatta a tutti coloro che non amano i cosiddetti “padelloni”. Ci troviamo di fronte ad uno smartphone invidiabile, con schermo OLED da 5,4“ super retina e processore Apple Bionic A13. C’è anche il modem 5G per la connettività di nuova generazione. Sarete in grado di scaricare film e serie TV in un lampo. Dobbiamo segnalarvi poi che acquistandolo da Amazon, riceverete tutte le garanzie del caso. Ma andiamo con ordine.

iPhone 12 mini: che bomba a questo prezzo

Come detto, da Amazon riceverete una serie di vantaggi che vi faranno dormire sonni tranquilli. In primo luogo, avrete le spedizioni gratuite incluse nel prezzo, ma non solo. Sarete in grado anche di ricevere l’assistenza del sito per Been due anni, con il supporto tecnico attivo sette giorni su sette, anche nei festivi, fino a mezzanotte. In più, c’è la garanzia di Apple che fa sì che per qualsiasi problema, voi possiate andare in un Apple Store (uno dei tanti presenti in tutto il pianeta) e avere diritto così alla riparazione gratuita o alla sostituzione del device entro un anno dall’acquisto.

Il telefono però è davvero una soluzione di punta senza precedenti; sono molto pochi i telefoni che hanno uno schermo di soli 5,4“. iPhone 12 mini infatti, È uno dei più piccoli della categoria, ma non lasciatevi ingannare dalle dimensioni. Sotto la scocca super potente ed è perfetto sia per il gaming così come per l’uso standard e quotidiano.

Fra le altre cose, dobbiamo segnalarvi che questo dispositivo ha un comparto fotografico unico. Due sensori fotografici di punta da 12 megapixel ciascuno che sono in grado di girare video in 4K HDR di scattare fotografie super risoluta e nitide.

Insomma, il telefono è in grado di garantire performance fantastiche su tutti i fronti. Ma fate attenzione perché a questo prezzo (649,00€) è davvero un Best Buy. Gode di uno sconto incredibile che ve lo farà amare ancora di più ma dovete essere veloci con l’acquisto perché non sappiamo quante scorte siano ancora disponibili sul sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 12 Mini : tutti i prezzi

Amazon è oggi il miglior canale per accedere ad Apple iPhone 12 Mini con il maggior sconto disponibile: il prezzo offerto è pari a 34,7€.

Di seguito tutte le offerte attualmente accessibili