iPhone 12 mini: piccolo, bello che balla

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’incredibile offerta relativa ad iPhone 13 mini, l’ultimo ritrovato di casa Apple che vanta però uno schermo da soli 5,4“.

Oggi vogliamo parlarvi però di iPhone 12 mini in offerta su Amazon. Noi vi consigliamo di acquistare questo smartphone perché costa poco, e potentissimo e soprattutto è unico nel suo genere; ci spieghiamo meglio. Apple ha deciso di non fare un iPhone 14 mini; al suo posto ci sarà un iPhone 14 max non pro pensato per gli amanti dei cosiddetti “padelloni“. Il piccolo della casa invece, lo portate a casa a 637,00€ da Amazon con spedizione gratuita e consegna veloce in pochissime ore. In un giorno o al massimo due può essere a casa vostra. Ma perché comprarlo oggi?

Iphone 12 mini, mini solo nel nome

Onestamente non capiamo il motivo per il quale l’azienda di Cupertino abbia deciso di interrompere la realizzazione dei device con schermi di piccole dimensioni. Purtroppo però il mercato parla chiaro: c’è una grande fetta di utenti che non ama questa categoria di prodotti, nonostante il web sia pieno di gente che grida al miracolo ogni volta che vede un prodotto compatto.

Comprare un iPhone 12 mini oggi è un buon affare su tutti i fronti, perché vi permetterà di risparmiare un sacco di soldi rispetto iPhone 13 mini, di avere prestazioni più o meno simili, un’autonomia tutto sommato discreta che vi porterà a cena con un uso moderato o leggermente stressante e in più ha due fotocamere da paura. Lo schermo è OLED da 5,4“ con risoluzione retina.

Si tiene benissimo in mano ed è leggerissimo.solo 136 g di puro piacere. In tasca praticamente sparirà. È compatibile con la ricarica wireless e con la tecnologia proprietaria MagSafe. Questo vuol dire che potrete attaccare al gadget tutti gli accessori compatibili: Apple wallet, caricatori, Power bank e via dicendo.

Ciò che stupisce di questo gadget però è la sua potenza bruta. Essendo così piccolo non ci si aspetterebbe mai un boost di prestazioni come quelle che in realtà è in grado di fare. Lui riesce ad eseguire senza il minimo rallentamento o senza la minima incertezza qualsiasi video games, qualsiasi applicazione Office e anche quelle social più in voga come Instagram e TikTok.

