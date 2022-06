iPhone 12 mini: minimo storico per il piccolino di Apple

iPhone 12 Mini è uno degli smartphone più controversi di sempre. Il motivo risiede in una semplice concezione filosofica del telefono stesso. Apple ha pensato bene il suo telefono e ha cercato di soddisfare un’utenza che purtroppo però è sempre più in diminuzione. Stiamo parlando delle persone che vogliono device di piccole dimensioni. Oggi il trend principale sono i super mega padiglioni, ovvero terminali dello schermo generoso che consentono quindi una visibilità senza eguali.

Onestamente, ci sentiamo in completo disaccordo con i dati di vendita, anche perché abbiamo provato iPhone 12 Mini a lungo e siamo rimasti piacevolmente colpiti dalle sue prestazioni e della sua qualità. Certo, l’autonomia è inferiore a quella di un iPhone 12 Pro, ma il vantaggio statuto della portabilità del gadget stesso.

Alla cifra di 649,00€, suo minimo storico, non possiamo non consigliarvelo, anche perché ricordiamoci che è un top di gamma tutti gli effetti ed è così maneggevole che lo si ama ogni momento, soprattutto con la bella stagione, quando siamo soliti indossare pantaloni stretti o corti, gonne e non abbiamo spazio dove mettere il prodotto. In una pochette o in un taschino sta alla grande.

iPhone 12 mini, perché comprarlo oggi

Sotto la scocca batte un potente cuore Apple Bionic A14 e c’è anche il modem 5G. Le fotocamere sono di altissimo livello e permettono di realizzare scatti magnifici, video in 4K HDR e con tante chicche software.

Viene realizzato in alluminio riciclato, con una cover posteriore in vetro che consente la ricarica wireless e la ricarica mediante MagSafe, la nuova tecnologia proprietaria di casa Apple.

A soli 649,00€ è un Best Buy senza eguali. Non sono tanti gli smartphone di piccole dimensioni potenti e che costano poco. Questo è una vera chimera, approfittatene ma siate veloci.

