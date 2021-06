iPhone 12 Mini è in promozione su Amazon a soli 689,00€. Il ribasso del 18% provoca uno sconto effettivo di 150,00€ che rende l'acquisto un'ottima occasione.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Apple iPhone 12 Mini: un telefono, una garanzia

iPhone 12 Mini è uno smartphone che appartiene all'ultima serie lanciata da Apple. Il più piccolo mai prodotto dalla società, è lo smartphone perfetto per chi ama avere tutto a portata di mano e non rinunciare a prestazioni eccellenti.

Montante un display Super Retina XDR da 5,4 pollici di ampiezza, il dispositivo offre il massimo della qualità e della risoluzione. In questa colorazione nera, poi, acquista una marcia in più.

Cuore delle specifiche tecniche è senza ombra di dubbio il Chip A14 Bionic con Neural Engine che assicura prestazioni degne di un top di gamma senza mai subire rallentamenti. Il taglio di memoria disponibile, invece, è da 64 GB.

Come tutti gli iPhone, anche questo vanta un comporta fotografico degno di citazione. È presente una duplice fotocamera posteriore da 12 megapixel per scattare in modalità ultra grandangolare e grandangolare. La fotocamera frontale non è da meno visto che anche questa monta una lente TrueDepth da 12 megapixel.

Il video possono essere girati in HDR a 4k.

La batteria, infine, vanta un'autonomia longeva che equivale a 15 ore di riproduzione video con una sola carica.

iPhone 12 Mini in colorazione Black e da 64 GB di memoria è disponibile all'acquisto su Amazon a soli 689,00€. Ordinalo oggi e ricevilo in sole 48 ore se sei abbonato a Prime. Se non sei cliente le spedizioni sono gratuite ma operate in tempi standard. Se lo vuoi diventare, a questo link hai un mese di prova gratuito e senza obbligo di rinnovo.

Lo smartphone può essere acquistato anche a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone