iPhone 12 Mini è lo smartphone top di gamma più piccolo che ci sia; parliamo di un super flagship dalle prestazioni incredibili ma dalle dimensioni super contenute. L’inedita colorazione viola è stata rilasciata di recente da Apple ed è già un successo. Oggi poi, si può portare a casa il device in questa tinta molto delicata e tenue a soli 769€. Ma non finisce qui: al momento del pagamento, riceverete uno sconto immediato di 38,45€ in cassa. Morale della favola? Sarà vostro a soli 730,55€. Non dimenticate che potete acquistarlo anche pagando a rate con il servizio di CreditLine di Cofidis.

iPhone 12 Mini: tanti motivi per amarlo

Impossibile non amare questo “cucciolo di iPhone”: il device sta benissimo in tasca, in mano ed è una gioia durante l’utilizzo quotidiano. Il suo form factor contenuto lo rende perfetto per tutti gli usi. Ha un eccellente display retina da 5,4 pollici con tecnologia OLED dai colori vibranti e nitidi. Esteticamente è in vetro lucido con il modulo fotografico incastonato in alto a sinistra del pannello.

Ci sono due lenti tuttofare per ogni scopo. Troviamo il grandangolo da 12 MPX e l’ultra grandangolo da 12 MPX per scatti e video creativi. Non manca la possibilità di usare l’HDR e di registrare video in 4K fino a 60 fps o con slow-motion attivo a 120 fps.

Ad alimentare il telefono troviamo il processore Apple Bionic A14 costruito a 5 nanometri che assicura potenza in ogni operazione e un buon consumo energetico. Si possono comprare gli accessori che sfruttano la tecnologia MagSafe proprietaria ed è presente, comunque, la ricarica mediante porta Lightning.

La colorazione viola è stata scelta non a caso da Apple: parliamo di una tinta meravigliosa, molto delicata che si presta bene ad un pubblico femminile ma anche a tutti coloro che vogliono un telefono trendy che risalti rispetto alla massa.

Con lo sconto immediato e un prezzo così basso, iPhone 12 Mini da 64 GB è il device che amerete: scommettiamo?

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 12 Mini: tutti i prezzi

