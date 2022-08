iPhone 12 mini, il RE degli smartphone compatti a prezzo REGALO

L’offerta eBay di oggi sull’ottimo iPhone 12 mini è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un’occasione per mettere le mani sullo smartphone di Apple, a maggior ragione se con il 21% di sconto che ti fa risparmiare 150 euro sul prezzo di listino. Bello, compatto, potente e con tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo appagante sotto tutti i punti di vista, se lo acquisti con PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

L’aspetto più iconico del telefono di Apple è senza di dubbio la sua dimensione che premia un utilizzo anche con una sola mano, ma senza scendere a compromessi. Il display è ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori, ampi angoli di visuale e una eccellente luminosità in qualsiasi momento.

iPhone 12 mini crolla su eBay al prezzo più conveniente di sempre con il 21% di sconto

Sotto il cofano in alluminio e vetro è presente un potente processore di ultima generazione in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre la batteria di lunga durata ti assicura ore e ore di utilizzo senza compromessi.

Come ogni iPhone che si rispetti, anche questo in offerta monta una fotocamera principale di altissimo livello: il doppio sensore posteriore è in grado di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica anche al buio.

Inutile girarti intorno: a questo prezzo non puoi assolutamente farti scappare l’occasione della settimana sull’ottimo iPhone 12 mini in offerta su eBay. Acquistalo subito per riceverlo a casa in pochissimo tempo fintanto che è in sconto del 21% con un risparmio di 150 euro sul prezzo di listino. Infine, ricorda che se lo acquisti con PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.