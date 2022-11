iPhone 12 mini ad un prezzo INCREDIBILMENTE basso su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di casa Apple e volete un prodotto 5G, con schermo OLED, processore di nuova generazione, fotocamere di alto profilo con possibilità di girare video in 4K HDR, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Si chiama iPhone 12 Mini (lo conoscerete benissimo) ed è un flagship in formato tascabile. Grazie al suo pannello da 5,4 pollici e alle sue dimensioni ridotte, è uno dei top di gamma più piccoli che vi siano in commercio.

Su Amazon si trova in versione ricondizionata (usato come nuovo, rimesso a punto dai tecnici esperti del portale, in condizioni eccellenti) a soli 535,00€ e la disponibilità è immediata senza ulteriori costi aggiuntivi. Anche se non è venduto e spedito direttamente sito di Jeff Bezos, gode comunque della massima garanzia del portale, quindi non dovrete preoccuparvi di nulla. Sarete sempre tutelati in tutte le fasi dell’acquisto.

iPhone 12 Mini: a questo prezzo è un vero affare

Inutile parlarvi bene di questo gioiellino, vero? Lo conoscete tutti? Si tratta di un’ammiraglia compatta del costruttore americano che tutti conosciamo, arrivata in commercio nell’ottobre del 2020. Purtroppo non tutti amano i prodotti piccoli, anche se sono super contenuti, compatti e estremamente tascabili.

Non bisogna confondere le cose però: anche se è piccolo, è potente e performante. Sotto la scocca c’è un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato. Questo vuol dire avere prestazioni top sia sul versante gaming che nell’uso quotidiano. Le fotocamere sono di alto profilo, con due sensori principali da 12 Mpx ciascuno (wide e ultrawide) che girano video in 4K HDR. Le immagini realizzate sono uniche e c’è anche la meravigliosa Portrait Mode per realizzare ritratti come dei veri professionisti.

A questo prezzo (535,00€) è da prendere al volo, anche perchè alla stessa cifra si portano a casa iPhone più vecchi o con meno funzionalità (pensiamo all’iPhone 11 o all’SE del 2022). Fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.