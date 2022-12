iPhone 12 Mini 256 GB: con QUEST'OFFERTA di Amazon è DA PRENDERE SUBITO (-22%)

Gli iPhone sono tra gli smartphone più desiderati in assoluto ma la scelta di Apple di non realizzare un nuovo Mini ha suscitato non poche perplessità tra gli utenti che prediligono modelli compatti: fortunatamente, però, è ancora possibile acquistare l’ottimo iPhone 12 Mini.

In questo momento, infatti, è disponibile un’ottima offerta su Amazon dedicata all’iPhone 12 Mini da 256 GB, il modello top di gamma che offre tutto lo spazio di storage necessario per un utilizzo completo dello smartphone.

Grazie a quest’offerta è possibile acquistare iPhone 12 Mini 256 GB al prezzo scontato di 699 euro invece di 889 euro con uno sconto del 21% sul prezzo. Si tratta di un’ottima offerta, considerando le potenzialità dell’iPhone in questione e la possibilità di poter contare su 256 GB di spazio d’archiviazione.

Da notare, inoltre, che iPhone 12 Mini 256 GB è disponibile anche a rate. Lo smartphone può essere acquistato al prezzo di 139 euro al mese per 5 mesi, senza interessi e costi aggiuntivi di alcun tipo. Per sfruttare l’offerta, valida per diverse colorazioni ma solo per un tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

iPhone 12 Mini: compatto e con prestazioni al top

La scheda tecnica di iPhone 12 Mini non ha carenze. Lo smartphone presenta un display Super Retina XDR con un pannello AMOLED da 5,4 pollici e può contare sulla spinta garantita dal SoC Apple A14 Bionic, uno dei chip più potenti sul mercato ancora oggi. C’è anche una doppia fotocamera con due sensori da 12 Megapixel di cui uno ultra-grandangolare. Da notare la certificazione IP68, una rarità per la fascia di prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 12 Mini al prezzo scontato di 699 euro invece di 889 euro. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone in 5 rate mensili da 139 euro. L’offerta è disponibile al link qui di sotto per varie colorazioni.

