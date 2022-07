iPhone 12: lo SPETTACOLARE smartphone a prezzo SHOCK (-21% su eBay)

Gli iPhone di Apple sono indiscutibilmente alcuni tra i migliori smartphone sul mercato, ma spesso è molto difficile trovare delle occasioni valide per acquistarli a un prezzo più conveniente del solito. Quest’oggi, però, ti offriamo la possibilità di acquistare su eBay l’ottimo iPhone 12 al prezzo più economico di sempre grazie a un incredibile sconto del 21%.

Ad appena 698€, infatti, quella di oggi è l’occasione perfetta per mettere le mani sull’ottimo smartphone sviluppato dal colosso di Cupertino; inoltre, acquistandolo tramite PayPal, puoi pagarlo comodamente in 3 rate senza interessi e senza busta paga.

Non farti scappare l’ottimo iPhone 12 in offerta su eBay con il 21% di sconto

L’iPhone 12 di Apple ha tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartphone di fascia premium: il design è di altissimo livello e realizzato in un monoblocco di alluminio per conferire resistenza e leggerezza, mentre frontalmente è presente uno strabiliante display ad altissima risoluzione con una straordinaria calibrazione dei colori e una eccellente luminosità.

Oltre a montare un modem 5G velocissimo che ti permetterà di scaricare giochi e serie TV in pochissimo tempo anche se lontano dalla rete Wi-Fi di casa o dell’ufficio, l’iPhone 12 dispone di un hardware potente e di ultima generazione. Il processore è realizzato direttamente dalla compagnia statunitense per assicurarti sempre estrema reattività in ogni momento della giornata, mentre la batteria di lunga durata è sempre al tuo fianco senza mai lasciarti a secco.

L’iPhone 12 è anche un camera phone in tutto e per tutto, merito della fotocamera doppia posteriore con una potente combinazione di IA (Intelligenza Artificiale) e algoritmi per offrirti la possibilità di scattare foto ad alta risoluzione e registrare video a qualità cinematografica.

Metti subito nel carrello l’incredibile smartphone di Apple fintanto che puoi riceverlo a casa in pochissimo tempo e a un prezzo mai così conveniente. Inoltre, non dimenticare che scegliendo il metodo di pagamento con PayPal puoi pagare il top di gamma di Apple in 3 comode rate senza interessi e soprattutto senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.