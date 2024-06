iPhone 12 in super offerta a 499 euro con MediaWorld Red Price

Tra le offerte più interessanti del volantino MediaWorld Red Price segnaliamo iPhone 12 da 128 GB a 499 euro, grazie allo sconto del 9% sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni ((549 euro, ndr). La promo in corso è compatibile anche col servizio IChange, che prevede un ulteriore sconto con la permuta di un vecchio iPhone.

Nonostante i nuovi modelli presentino tecnologie più avanzate, nel 2024 iPhone 12 rimane ancora un’ottima scelta per quanti vogliono rimanere fedeli al marchio Apple o per tutti coloro che vogliono provare per la prima volta l’esperienza iPhone senza spendere una fortuna. La parola chiave di questo telefono è equilibrio, quello donato dal processore A14 Bionic, ancora oggi punto di riferimento per quanti desiderano un iPhone in grado di coprire tutte le proprie esigenze.

iPhone 12 in offerta a 499 euro sul sito di MediaWorld

Il modello in vendita presenta un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione 2532×1170 pixel a 460 ppi, il processore A14 Bionic, una memoria interna da 128 GB, una doppia fotocamera da 12 megapixel (grandangolo e ultra-grandangolo), con zoom ottico 2x, la registrazione video 4K a 60 fps, più il supporto alla ricarica rapida (fino al 50% della carica in 30 minuti), alla ricarica wireless (fino a 15 W) e alla eSIM.

L’acquisto di un nuovo iPhone ti dà inoltre diritto a usufruire di diverse promozioni:

6 mesi gratis di Apple Music

3 mesi gratis di Apple Arcade

3 mesi gratis di Apple TV+

3 mesi gratis di Fitness+

L’offerta dedicata a iPhone 12 è disponibile su questa pagina del sito ufficiale di MediaWorld. Se vuoi risparmiare sulle spese di spedizione, che per questo articolo ammontano a 2,99 euro, in fase di check-out scegli Ritiro gratuito in negozio, selezionando il punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.