iPhone 12 in offerta a 299€, ricondizionato e garantito Amazon

Scegliere un iPhone ricondizionato è sempre più conveniente come dimostra la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo iPhone 12. Lo smartphone, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 299 euro nella variante con 64 GB di storage. In alternativa c’è la versione da 128 GB che viene proposta a 349 euro. L’offerta riguarda modelli con “condizioni eccellenti“, disponibili, però, solo in alcune colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e scegliere poi la versione desiderata.

iPhone 12 ricondizionato: offerta da non perdere su Amazon

Con iPhone 12 è possibile acquistare un ottimo iPhone, completo, veloce e con un software aggiornato. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 12 64 GB al prezzo scontato di 299 euro oppure la versione da 128 GB al prezzo scontato di 349 euro. Per entrambi i modelli c’è la garanzia annuale Amazon Renewed. Gli smartphone sono proposti in “condizioni eccellenti” e, quindi, senza danni visibili da almeno 30 cm e con una batteria che garantisce una capacità superiore all’80.

Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. Una volta raggiunta la pagina Amazon dedicata ad iPhone 12 ricondizionato sarà possibile selezionare la versione desiderata, scegliendo lo storage e la colorazione. Solo alcune combinazioni sono disponibili in sconto in questo momento. Le unità scontate, inoltre, sono poche e la promo potrebbe terminare a breve.