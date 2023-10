iPhone 12: il BEST BUY a meno di 679€ è il miglior device di Apple

Il potentissimo e vendutissimo iPhone 12 è un telefono “senza età”, come lo definiamo noi: è in commercio da circa tre anni ma non risente del passare del tempo. Per un utilizzo generalista, per social, navigare in rete, per le videocall, per fare telefonate e inviare messaggi, per pagare contactless e non solo, questo dispositivo è eccellente. Insomma, a meno che non ci dobbiate lavorare seriamente (e in quel caso consiglieremmo il passaggio ad un Pro o ad un Pro Max di ultima generazione), questo è un terminale eccezionale che può fare di tutto senza compromessi. Costa solo 679,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, nella sua colorazione nera con 128 GB di memoria interna. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un vero best buy senza compromessi.

iPhone 12: il best buy che non ti aspetti

Anche a distanza di tre anni dalla sua uscita, iPhone 12 continua ad essere un prodotto vendutissimo ancora presente in commercio: a nostro avviso vale la pena acquistarlo oggi, anche perché lo pagherete pochissimo: solo 679,00€ con possibilità di godere della consegna celere e gratuita presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì potrete godere del reso entro un mese dall’acquisto, valido in caso di ripensamento o di gravi problematiche, e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con il servizio esterno di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. Non lasciatevelo sfuggire, insomma: è un vero best buy.

Sotto la scocca dispone del potentissimo processore Apple Bionic A14 con modem 5G integrato, con 128 GB di memoria interna non espandibile al seguito. Lo schermo è un pannello OLED Retina da 6,1 pollici con notch e cornici contenute, si tiene bene in mano, è leggerissimo grazie ai suoi 170 grammi e ha una buona autonomia. Compratelo oggi a soli 679,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

