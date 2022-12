iPhone 12: ha ancora senso acquistarlo oggi?

Uno dei device più venduti e apprezzati di sempre è sicuramente iPhone 12, il melafonino entry level della fascia premium del 2020 di Apple. Il dispositivo ha preso il posto dell’ottimo e vendutissimo iPhone 11 (che è comunque rimasto in listino per un bel po’) ma ha introdotto una serie di features davvero di alto profilo. Citiamo il design squadrato con bordi in alluminio, la ricarica MagSafe, lo schermo OLED XDR e il modem 5G. Sono state migliorate anche le lenti di bordo e si può dire che il terminale ha subito un bel boost in termini prestazionali e estetici. La domanda che ci poniamo oggi è: “può avere ancora senso nel 2022”? La risposta non può che essere positiva, considerando che si trova su Amazon a soli 737,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del prodotto.

iPhone 12: un prezzo da paura su Amazon

Inutile dirvi che acquistandolo su Amazon si può avere diritto ad una serie di vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere in pochissimi giorni e soprattutto, gratuita, ma ancora; c’è la possibilità di effettuare il reso in maniera totalmente gratuita entro il 31 gennaio 2023 e, dulcis in fundo, si può dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis. Concludiamo anche segnalandovi la doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro lato quella di Amazon per due.

Come detto, iPhone 12 è lo smartphone per tutti, leggero, versatile, leggero, disponibile in tante frizzanti e divertenti colorazioni. Ha un potente processore Apple Bionic A14, un modem 5G per la connettività next-gen, le fotocamere da 12 Megapixel che girano video in 4K HDR e non solo.

Insomma, a soli 737,00€ non potete lasciarvelo sfuggire; è ancora attualissimo, fluido, veloce, reattivo, con una buona autonomia e sappiate che sarà aggiornato per moltissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.