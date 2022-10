iPhone 12: è lui quello da comprare su Amazon (-17%)

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta intrigante che abbiamo scoperto su Amazon nel nostro classico giro mattutino. Ci riferiamo ad iPhone 12, nella sua configurazione con ben 128 GB di memoria interna e in colorazione verde. Il dispositivo si trova infatti a 737,00 € con spese di spedizione incluse nel costo del prodotto, come spesso accade con i prodotti venduti o spediti da Amazon stessa. È un’offerta oltremodo vantaggiosa perché vi permetterà di portarmi a casa un gadget che è ancora oggi attualissimo, e leggero, potente e gode del supporto alle reti di quinta generazione.

Fra le altre cose, dobbiamo segnalarvi che c’è la garanzia di Apple per un anno, quindi per qualsiasi problema vi basterà recarvi in un qualsiasi Apple Store e avere il massimo supporto da parte della casa produttrice. D’altro canto però, avrete anche la garanzia di due anni di Amazon stessa che vi permetterà di risolvere qualsiasi guasto o malfunzionamento mediante l’assistenza via chat o via telefono, attiva tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte.

iPhone 12: il Best Buy del giorno

Non prendiamoci in giro: se qualcuno vi dovesse dire “ma ha ancora senso iPhone 12 nel 2022?”, sentitevi liberi di non rispondergli. È ovvio che un telefono del genere sia ancora validissimo, anche perché gode di un design attuale, identico a quello che abbiamo visto in iPhone 13 o iPhone 14, fatta eccezione per la tacca e per il modulo fotografico, è potente, ha il modem 5G all’interno e presenta una batteria davvero capiente. Inoltre è super aggiornato e lo sarà ancora per molti anni quindi, non vediamo proprio alcun problema nell’acquistare un telefono del genere oggi.

Una delle caratteristiche che ci piace di più però, è la batteria: con la cella energetica presente nella scocca di questo flagship, si può fare tranquillamente un giorno di uso intenso senza mai dover passare dall’alimentatore o senza dover fornire un boost di energia con un Power bank.

Infine, il comparto fotografico è davvero degno di nota, con due sensori da 12 megapixel ciascuno che sono capaci di scattare meravigliose immagini anche al buio e di girare video in 4K HDR davvero risoluti e nitidi.

Non pensateci troppo e fate vostro questo gioiellino a soli 737,00 € con 128 GB di memoria. Pensate che allo stesso prezzo si porta a casa la variante con 64 GB di storage.

