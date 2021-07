TIM grazie alle sue Offerte WOW mette a disposizione a partire da oggi il tanto ambito smartphone iPhone 12 di Apple.

iPhone 12: i dettagli dello sconto TIM

Grazie all'iniziativa promossa da TIM è dunque possibile acquistare online questo device della casa di Cupertino ad un prezzo davvero interessante. Inoltre, per i clienti sono inclusi ben 3 mesi gratis di navigazione in 5G.

Anche in questo caso, proprio come LG Velvet, è disponibile ad un prezzo minore rispetto ad Amazon! Il sito dell'operatore permette di acquistare iPhone 12 da 64GB a 769,90€, la variante da 128GB a 799,90€ e volendo anche la versione con 256GB di storage interno a 1059,90 euro.

I colori disponibili sono i seguenti: Bianco, Nero, Rosso, Blu, Verde ed anche il nuovo modello Viola.

Lo smartphone in questione non ha bisogno di alcuna presentazione. Nello specifico, è dotato di processore A14 Bionic, Display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Il comparto fotografico si compone di una doppia fotocamera da 12 Megapixel (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. La fotocamera selfie è di tipo TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Acquistando uno dei seguenti modelli entro il giorno 1 Agosto 2021 c'è un risparmio massimo di 200 euro rispetto al prezzo di listino. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte

