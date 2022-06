iPhone 12: bello, potente e di design è tuo a prezzo SHOCK su eBay

Se il tuo sogno è sempre stato quello di possedere uno smartphone di Apple, l’offerta eBay di oggi ti offre la possibilità di acquistare l’ottimo iPhone 12 a un prezzo mai così conveniente: ad appena 599€ il bellissimo e potente smartphone del colosso di Cupertino ti garantisce un’esperienza di utilizzo di altissimo livello in grado di soddisfare qualunque tua necessità.

Inoltre, acquistandolo adesso su eBay e scegliendo PayPal come metodo di pagamento, puoi scegliere di pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga; è un’occasione più unica che rara per mettere finalmente le mani su un device eccellente.

iPhone 12 è tuo a un prezzo ridicolo su eBay: non farti scappare questa occasione

L’iPhone è l’unico smartphone immediatamente riconoscibile: il suo design di altissimo livello è una firma unica e inimitabile che imparerai ad apprezzare sin dal primo momento. Frontalmente trova posto un bellissimo display Retina ad altissima risoluzione con una spettacolare calibrazione dei colori e un perfetto bilanciamento del bianco, mentre sotto il cofano è presente un potente processore che ti darà modo di avviare qualsiasi applicazione in un istante, anche i giochi più pesanti di ultima generazione.

Sul retro, inoltre, la fotocamera doppia ti permetterà di scattare foto ad altissima qualità e registrare video a qualità cinematografica in ogni momento; la compagnia è famosa in tutto il mondo per essere tra le migliori per quanto riguarda le fotocamere. Non farti scappare questa incredibile occasione e acquista subito l’iPhone 12 in offerta su eBay: ricorda che con PayPal puoi sfruttare il pagamento in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.