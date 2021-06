Un nuovo rapporto afferma che la base installata di iPhone 12 è aumentata del 2% nel primo trimestre del 2021 rispetto a quella ottenuta da iPhone 11 nel primo trimestre del 2020. La “base installata” , per chi non lo sapesse, è il numero di unità di un prodotto effettivamente in uso e che non fa parte dell'obiettivo strategico di Apple .

iPhone 12: le vendite iniziali sono state incredibili

Secondo quanto riportato da uno studio condotto da Counterpoint Research, il confronto della base installata di iPhone del primo trimestre 2021 con il primo trimestre del 2020 mostra che le vendite iniziali della serie iPhone 12 sono state migliori rispetto ai modelli di iPhone 11: parliamo di uno share del 16% contro il 15%.

La ricerca ha così dichiarato:

La data di rilascio della serie 12 era di un mese dopo quella della serie iPhone 11. Inoltre, la serie iPhone 12 compete anche con l'iPhone SE 2020 di fascia bassa. La quota di una generazione di vecchi modelli in questi dati mostra anche che le prestazioni della serie iPhone 11 erano migliori della serie XS. La serie iPhone 11 ha funzionato bene non solo nei primi giorni dopo il lancio, ma ha anche mantenuto lo slancio per un periodo considerevole dopo il lancio della serie iPhone 12. La serie XS ha rappresentato il 21% della base installata nel primo trimestre del 2020, ma la serie iPhone 11 ha rappresentato il 25% nel primo trimestre del 2021, con una differenza del 4%.

Counterpoint afferma che anche i modelli Pro hanno visto un aumento su base annua. Nel primo trimestre dello scorso anno, iPhone 11 Pro e Pro Max hanno rappresentato il 44% della base installata, mentre attualmente, i modelli iPhone 12 Pro rappresentano il 54% nel primo trimestre 2021.

In un altro rapporto, Counterpoint ha affermato che l'iPhone da 6,1 pollici è stato il telefono 5G più venduto a ottobre:

C'è una grande domanda repressa per l'aggiornamento al 5G, specialmente all'interno della base iOS, che ora si sta convertendo in vendite. Ciò è stato integrato da forti promozioni degli operatori, specialmente negli Stati Uniti, che hanno rappresentato oltre un terzo degli iPhone. Vendite di 12 e 12 Pro per il mese Tutti i gestori offrivano l'iPhone 12 a $ 0 attraverso un mix di piani di permuta e illimitati. Anche la Cina e il Giappone hanno visto una forte domanda iniziale per la serie 12. Rispetto alla maggior parte degli altri modelli 5G, che hanno una presenza regionale, l'iPhone 12 ha una copertura di mercato più ampia: è disponibile in oltre 140 paesi, aiutando così le vendite.

