iPhone 12: a QUESTO PREZZO è da prendere subito (ricondizionato Amazon)

Chi è alla ricerca di un nuovo iPhone dal prezzo contenuto può puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata ad iPhone 12 che, come ricondizionato e garantito, è disponibile al prezzo scontato di 404 euro per la versione da 128 GB. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire: a questo prezzo, infatti, lo smartphone di Apple è un vero e proprio affare considerando la spesa contenuta per un iPhone e le ottime prestazioni.

Lo smartphone è proposto in “condizioni eccellenti” e, quindi, senza danni visibili da almeno 30 centimetri e con una batteria dotata di una capacità superiore all’80% della capacità del modello nuovo. Per accedere all’offerta è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

iPhone 12 ricondizionato: è in super offerta su Amazon

Con iPhone 12 è possibile accedere a uno smartphone completo, veloce e con ottime specifiche. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,1 pollici, con Face ID, e del SoC Apple A14 Bionic che offre ottime prestazioni per la fascia di prezzo. C’è poi una doppia fotocamera posteriore. Lo smartphone ha iOS 17 e riceve aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 12 128 GB al prezzo scontato di 404 euro. Si tratta della versione ricondizionata e dotata della garanzia Amazon Renewed. Lo smartphone viene proposto in condizioni eccellenti e, quindi, senza danni visibili da 30 centimetri di distanza e con una batteria che supera l’80% della capacità originaria. Per accedere subito all’offerta è sufficiente cliccare sul box riportato qui di sotto. Da notare che lo sconto è disponibile solo per alcune colorazioni dello smartphone di Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.