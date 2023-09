iPhone 12 (128 GB) ricondizionato a meno di 470€: non lasciatevelo sfuggire

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente strepitosa; il vendutissimo e apprezzatissimo iPhone 12 del 2020, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, costa solo 469,98€. Ovviamente il dispositivo è un ricondizionato ma in condizioni eccellenti, venduto dal programma “Amazon Seconda Mano” del portale di e-commerce americano. Ciò implica che è stato sanificato, ispezionato, rimesso a nuovo non da Apple ma dal rivenditore. Non dovrete temere nulla perché, oltre a far una bella mossa per l’ambiente, vi porterete a casa un gadget sicuro, garantito per un anno con un’estetica pari al nuovo, senza graffi o danni accidentali visibili, con una batteria avente capacità superiore all’80% e molto altro ancora. Se siete interessati/, questa è una bellissima occasione: non lasciatevela sfuggire perché è veramente incredibile. Siate veloci, dunque.

iPhone 12: il best buy del giorno

Questo fantastico smartphone di Apple è stato il primo modello di melafonino con modem 5G incorporato nel processore. Ancora oggi si presenta come un dispositivo ottimo per un utilizzo basico (ma non solo); dispone di due sensori avanzati da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision di qualità cinematografica, ma non solo. Presenta un display da 6,1 pollici super risoluto, con tecnologia OLED, cornici sottili e notch al seguito. Il processore poi, è l’ottimo Apple Bionic A14 che abbiamo conosciuto e amato: fa girare fluidi tutti i software e tutte le applicazioni che vi sono sull’App Store. Ottimo il frame in alluminio satinato e il retro in vetro con supporto alla MagSafe Technology e alla ricarica wireless. A proposito, l’autonomia è ottima con una singola carica: un giorno di utilizzo intenso.

A soli 469,98€ questo iPhone 12 ricondizionato è “quello perfetto da acquistare” oggi su Amazon; non lasciatevelo sfuggire. Ci troviamo di fronte ad un best buy assoluto, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.