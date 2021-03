Se siete in procinto di acquistare un nuovo melafonino, l’offerta di oggi presente su Amazon è ciò che fa per voi. iPhone 12, il modello standard con schermo da 6,1 pollici e con storage da ben 128 GB, si trova in super sconto a soli 899,00€. L’offerta di primavera di permetterà di risparmiare ben 90€ sul prezzo di listino originale. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, potrete pagare anche a rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis. Cosa aspettate?

iPhone 12: il più equilibrato, il più venduto

Difficile non amare il nuovo iPhone 12. Parliamo di un telefono dallo schermo ampio, grande e luminoso: ben 6,1″ di diagonale, notch con Face ID e tanti sensori all’interno, tecnologia OLED per neri assoluti e colori vibranti. Essendo flat e avendo un design squadrato, il telefono si terrà perfettamente in mano.

Sul posteriore ci sono due sensori fotografici (wide e ultra-wide) da 12 Mpx con flash LED e anteriormente vi è un’ottica da 7 Mpx che permetterà di fare videochiamate in HD. Con gli obiettivi presenti a bordo potrete fare meravigliosi scatti in HDR anche in condizioni di basse luci e girare video in 4K fino a 60 fps. Non di meno, anche slow-motion a 120 o 240 fps.

Sotto la scocca batte un potente cuore Apple Bionic A12 costruito secondo un processo architettonico a 5 nanometri. Il telefono sarà sempre una scheggia in ogni operazione. Anche la batteria saprà stupirvi: il device dura tantissime ore e la sua autonomia vi accompagnerà per oltre un giorno e mezzo di utilizzo. All’interno troverete ben 128 GB di spazio per l’archiviazione di file, foto, video, canzoni e applicazioni.

Il vostro mondo sarà a portata di mano e in più, parliamo di un telefono 5G-ready. Con uno sconto così importante, sarebbe un peccato non approfittarne.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 12: tutti i prezzi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Apple

Apple iPhone 12

Smartphone