iPhone 11 Pro: vale la pena passare al nuovo modello?

Se avete un iPhone 11 Pro, ha senso passare al nuovissimo modello di iPhone 14 Pro? Come sempre, c’è da dire che una risposta precisa e completa per tutti – ad oggi – non esiste. Ci sono moltissime variabili soggettive che possono influenzare la scelta di questo quesito. In primo luogo dobbiamo specificare che la domanda per il nuovo gadget della mela è alle stelle. Procurarsi un 14 Pro infatti, è un’impresa molto difficile, a quanto pare.

Cerchiamo di fare però prima, un rapido punto. Se avete un iPhone 13, 13 Pro, 12 o 12 Pro… non muovetevi. Non conviene fare l’upgrade. Con un 11 Pro il discorso cambia. Se da un lato vi dirò di prender subito la nuova versione se avete un XS (o inferiore), con l’11 Pro si è in un limbo.

iPhone 11 vs iPhone 14 Pro: upgrade si o no?

La scelta sarà vostra, ma qui è più difficile che mai. In primo luogo dobbiamo segnalare che il melafonino next-gen è un qualcosa di veramente meraviglioso, ma l’11 Pro è ancora oggi attualissimo.

Certo, questo ha ancora il vecchio design stondato, fotocamere non paragonabili a quelle nuove, ha numerose carenze e c’è il notch old-style. Sappiatelo. L’autonomia però è molto buona. Questo piccolo gadget da 5,8″ (che dimensione perfetta…) aveva una batteria che, per il tempo, faceva miracoli. È stato un game changer, sul serio.

Il processore gode del supporto al modem 5G, lo schermo è di nuova concezione e c’è il ProMotion, il design è minimal e squadrato, c’è l’isola dinamica, troviamo un’autonomia ancora più elevata, c’è la MagSafe charging e presenta funzionalità come il ProRAW, ProRES, Cinema Mode, Action Mode e non solo che sono impossibili da trovare sui vecchi telefoni di Apple.

Se volete cambiarlo, i motivi per fare il salto ci sono, ma l’11 Pro va ancora oggi… troppo bene ed è validissimo per moltissimi utenti che non sfrutteranno mai le potenzialità piene degli iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.